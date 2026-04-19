En medio del reordenamiento del mapa político sanjuanino, Alfredo Avelin Nollens, referente de la Cruzada Renovadora, definió con claridad los límites que su espacio se impone de cara a posibles alianzas electorales. “Hay límites, libertarios no, kirchnerismo no, todo el resto podemos conversar”, afirmó, marcando una línea divisoria tajante en el escenario local.

El dirigente explicó que el partido atraviesa un proceso de reconstrucción interna, con fuerte presencia territorial. “En San Juan lo que estamos haciendo es salir a todos los departamentos, estamos terminando de rearmar nuestra estructura partidaria. Gracias a Dios tenemos gente en cada uno de los departamentos”, dijo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

En ese marco, indicó que el objetivo inmediato es consolidar la conducción política antes de avanzar en acuerdos. “Estamos buscando conducción, estoy convocando a gente y una vez que armemos y cerremos empezaremos a ver si es posible hacer acuerdos o alianzas con algunos de los sectores”, detalló.

Consultado sobre posibles socios políticos, Avelin mencionó distintos espacios con los que podrían existir puntos de contacto. “Hay muchos sectores con los que se pueden conversar, incluido del peronismo”.

En esa línea, sostuvo que existen sectores peronistas con los que podría haber diálogo. “Yo considero que hay muchos sectores del peronismo que no coinciden con la ideología del kirchnerismo. El kirchnerismo es otra cosa”, afirmó.

De todos modos, aclaró que no hay definiciones cerradas respecto a acuerdos concretos. “No estoy diciendo que voy a hacer alianza con el peronismo”, remarcó, aunque insistió en que el espacio mantiene una postura firme frente a los extremos.

Finalmente, Avelin reforzó su posicionamiento político con una crítica directa a los sectores que descarta. “No vamos con los kirchneristas porque creemos que ha sido una destrucción del país, no vamos con los libertarios porque lo están destruyendo”, concluyó.

Textuales

Alfredo Avelín Nollens / Dirigente de la Cruzada Renovadora