El ciclo de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors tiene fecha de vencimiento. En las últimas horas, la dirigencia le comunicó al entrenador que no renovará su contrato una vez que finalice el vínculo vigente, previsto para el próximo 30 de junio. La decisión marca el cierre de una etapa que comenzó en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del club.

La confirmación llegó durante una reunión que el técnico mantuvo con el director deportivo Marcelo Delgado. Allí, las autoridades del club le agradecieron el compromiso y el trabajo realizado desde que asumió la conducción del plantel profesional tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un hecho que conmocionó a toda la institución.

Aunque la continuidad de Úbeda ya estaba en duda desde hacía varias semanas, la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó acelerando una definición que parecía inevitable. La derrota ante Universidad Católica dejó al equipo fuera de la principal competencia continental y profundizó los cuestionamientos sobre el proyecto deportivo.

El entrenador había evitado referirse a su futuro inmediatamente después de la eliminación, aunque reconoció que su permanencia dependía de las decisiones de la dirigencia y de los resultados obtenidos. En aquel momento sostuvo que primero era necesario analizar lo sucedido antes de tomar una determinación.

Con la salida ya definida, el presidente Juan Román Riquelme comenzó a trabajar en la búsqueda de un reemplazante. El principal apuntado sería el argentino Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia y uno de los técnicos con mejor consideración dentro del Consejo de Fútbol. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 complica cualquier negociación inmediata.

Otros nombres que aparecen en carpeta son Antonio Mohamed, quien recientemente se consagró campeón en México con Toluca, y Jorge Sampaoli, cuyo nombre fue acercado a la dirigencia en las últimas semanas. No obstante, ninguno de los dos casos presenta avances concretos por el momento.

La intención de Boca es iniciar la pretemporada de invierno, prevista para mediados de junio, con un nuevo entrenador al frente del plantel. Por eso, en los próximos días podrían acelerarse las gestiones para definir al sucesor de Úbeda y comenzar una nueva etapa deportiva con el objetivo de recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.