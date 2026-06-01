Francia interceptó un petrolero ruso vinculado a un magnate iraní en el mar

Un operativo de alto impacto sacudió las aguas internacionales frente a la costa de Bretaña. La Armada francesa confirmó la incautación del buque petrolero Tagor, una embarcación señalada por ser parte de la denominada "flota fantasma" que utiliza Moscú para esquivar las sanciones económicas impuestas por Occidente tras la invasión a Ucrania.

El procedimiento, realizado el último domingo a más de 740 kilómetros de la costa francesa, fue dramático: según las imágenes difundidas por la administración del presidente Emmanuel Macron, comandos especiales descendieron en rappel desde un helicóptero sobre la cubierta del buque. El capitán ruso de la embarcación se había negado reiteradamente a cumplir las órdenes de las autoridades marítimas, lo que forzó la intervención armada.

Una red de evasión internacional

El Tagor es objeto de una profunda investigación por sus conexiones con el transporte de crudo ruso e iraní. Según registros en Opensanctions.org, el buque mantiene vínculos con el magnate Mohammad Hossein Shamkhani, hijo de un exasesor del líder supremo iraní.

El petrolero enarbolaba falsamente pabellón camerunés, una práctica común conocida como "cambio de bandera" utilizada para eludir el rastreo satelital y las normativas internacionales. Al momento del abordaje, el barco, que transportaba a 23 tripulantes, fue escoltado por fuerzas francesas hacia un punto de fondeo para ser sometido a un peritaje exhaustivo.

Respuesta de Moscú

La reacción del Kremlin no se hizo esperar. El portavoz Dmitry Peskov calificó el operativo francés como un acto "ilegal" y advirtió que roza los límites de la "piratería internacional". "Rusia está tomando medidas para garantizar la seguridad de su carga", señaló, mientras la embajada rusa en Francia exigía explicaciones sobre la situación de los tripulantes.

Desde París, la postura es firme. Emmanuel Macron condenó la maniobra del buque: "Es inaceptable que se eludan las sanciones internacionales, se vioilen leyes del mar y se financie la guerra que Rusia libra contra Ucrania".

La lucha contra la flota fantasma

Este episodio es el cuarto desde septiembre que involucra a la Armada francesa en la desarticulación de la "flota fantasma". Cerca de 600 buques bajo sospecha son actualmente blanco de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Francia, que recientemente duplicó las multas para embarcaciones que operan bajo registros inválidos, mantiene una vigilancia estricta sobre el Atlántico para asegurar que las restricciones contra el Kremlin sigan siendo efectivas.