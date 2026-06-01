Manejaban alcoholizados y tres personas fueron detenidas

Una recorrida de prevención de la Unidad Operativa Las Tapias se transformó en una tensa persecución durante este lunes,. El equipo policial que patrullaba en el móvil Halcón XR-01 advirtió que un vehículo circulaba por la calle Alem realizando maniobras muy peligrosas.

El conductor del rodado manejaba de forma imprudente, poniendo en riesgo la integridad de los peatones y de otros conductores que circulaban por la zona. Ante este escenario, los uniformados dieron la orden de detenerse, pero los ocupantes decidieron ignorarla. En lugar de frenar, emprendieron una fuga que derivó en un seguimiento por diversas calles del departamento.

La huida llegó a su fin en el interior del barrio San Expedito, un sector ubicado entre las calles Alem y Juan Jufré. En ese punto, los policías consiguieron interceptar el vehículo. Al realizar la identificación, notaron que en el interior viajaban cuatro personas. Sin embargo, en medio del procedimiento de aprehensión, uno de los sospechosos logró bajarse y escapar a pie, evadiendo con éxito a los efectivos.

Al verificar el estado del automóvil, los agentes constataron que no tenía la documentación necesaria para transitar, por lo que fue radiado de inmediato. Finalmente, los tres detenidos y el vehículo fueron trasladados hasta la Comisaría 20ª, donde quedaron a disposición de la justicia para las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.