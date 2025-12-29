Juan Román Riquelme, vicepresidente del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, tomó una decisión contundente con uno de los jugadores del plantel que estaba en la mira de varios clubes y podría concretar su salida en el mercado de pases que se abre en enero.

La dirigencia xeneize confirmó que el mediocampista —cuyo nombre fue reservado por ahora por el cuerpo técnico y la dirigencia— quedó desafectado de las convocatorias del plantel profesional, una medida que se enmarca en la intención de ordenar el plantel y priorizar a los futbolistas que formarán parte del proyecto 2026.

La decisión se interpreta como un gesto de autoridad de Riquelme para marcar una posición clara frente a aquellos jugadores que vienen negociando su salida o cuyo rendimiento deportivo no se considera alineado con los objetivos del club para la próxima temporada.

La medida también anticipa una posible transferencia del futbolista durante el mercado de pases de verano, donde Boca buscará ajustar su plantilla y, de lograr la venta, obtener ingresos que contribuyan al equilibrio financiero y a nuevas incorporaciones.

Si bien el club no brindó detalles oficiales sobre los motivos específicos de la decisión, allegados al Consejo de Fútbol señalan que se trata de un mensaje interno y externo: ordenar jerarquías dentro del plantel y comunicar a otros clubes interesados que la dirigencia xeneize no negociará sin consenso previo.

El jugador afectado ha recibido la notificación formal y, según pudo saber TN, la desafectación se produjo luego de varias reuniones entre el cuerpo técnico y la conducción boquense, que coincidieron en la necesidad de anticipar definiciones contractuales antes de que comience la pretemporada.

En el entorno del club también se menciona que la salida del futbolista —si se concreta— podría ser beneficiosa para ambas partes, permitiendo al jugador buscar continuidad en otro equipo y a Boca liberar cupos dentro del plantel profesional.

Con este movimiento, Riquelme reafirma su rol central en las decisiones deportivas de Boca Juniors en un mercado de pases clave, donde la dirigencia busca optimizar recursos, dar lugar a nuevas incorporaciones y consolidar un plantel competitivo para los desafíos locales e internacionales de 2026.