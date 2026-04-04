El mundo Boca está revolucionado con la posibilidad de dar el golpe más importante del mercado de pases de invierno. Sin embargo, lo que parecía un camino allanado por el sentimiento, empezó a llenarse de obstáculos. En las últimas horas, se confirmó que un nuevo club de Europa se sumó al interés por Paulo Dybala, quien terminará su contrato con la Roma a mediados de año.

Según publicó el diario italiano Corriere dello Sport, el Fenerbahçe de Turquía es el nuevo pretendiente que amenaza con seducir al campeón del mundo. El club turco cuenta con un poderío económico capaz de presentar una oferta irresistible para el cordobés, sumándose así a su clásico rival, el Galatasaray, donde ya milita Mauro Icardi.

El futuro de "La Joya" es una incógnita: Turquía ofrece dólares y Champions, mientras que Sudamérica tienta con la gloria de la Libertadores.

La amenaza brasileña

Pero Boca no solo debe mirar hacia el Viejo Continente. En Sudamérica, el Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores, también levantó la mano. Con una billetera que compite mano a mano con clubes europeos, el "Mengão" quiere al ex Instituto para buscar el bicampeonato continental.

Las cartas que juega el Xeneize

A pesar de la danza de millones, en la Ribera mantienen la ilusión intacta basándose en dos pilares que el dinero no puede comprar: el sentimiento de Dybala como confeso hincha de Boca, algo que ha dejado entrever en varias oportunidades y el factor Paredes que es íntimo amigo y con quien compartió vestuario en Italia y la Selección.

El objetivo de la dirigencia azul y oro es claro: contar con Dybala para las fases decisivas de la Copa Libertadores 2026. Por ahora, el futuro del atacante es un enigma, pero en el xeneize prenden velas para que el corazón pese más que la cuenta bancaria.