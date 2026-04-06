El torneo más federal de la provincia vivió este domingo los encuentros de ida de las semifinales en su edición número 59. Los cuatro mejores equipos de la Copa de Campeones salieron a la cancha dejando las llaves totalmente abiertas para los segundos 90 minutos.

En el departamento Sarmiento, Defensores de Boca hizo valer su localía en un partido que tuvo de todo. El conjunto de Los Berros logró imponerse por 4 a 2 ante Sportivo Racing de Jáchal, sacando una luz de ventaja importante pero no definitiva.

La figura del encuentro fue Maximiliano Reinoso, autor de un doblete fundamental para el triunfo sarmientino. A la cuenta goleadora se sumaron Sebastián Méndez y Heber Lucero. Por el lado de la Academia jachallera, los gritos de Pablo Guerrero y Luciano Álvarez mantienen viva la esperanza de dar vuelta la historia cuando la serie se mude al Norte provincial.

En la otra llave, la paridad fue la gran protagonista. Del Carril recibió a Paso de los Andes en un duelo de alto vuelo que terminó igualado 2 a 2. El conjunto local contó con la eficacia de Lisandro Ávila, quien marcó por duplicado y fue la gran carta ofensiva de San Martín. Sin embargo, el equipo de Albardón nunca bajó los brazos y logró empatar con goles de Mario Poblete y Yoel Acosta.

Las revanchas se disputarán el próximo fin de semana, donde se conocerán los dos finalistas que buscarán la gloria máxima del fútbol departamental.