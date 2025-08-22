El viento Zonda que sopló con fuerza el jueves en San Juan dejó múltiples focos de incendio en distintas zonas, afectadas principalmente zonas como Rawson y Pocito. Según informaron fuentes oficiales, se registraron más de 20 intervenciones que requirieron la actuación simultánea de bomberos de Policía, voluntarios y municipales. Sin embargo, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, tras un intenso trabajo, una de sus motobomba se rompió y ahora piden ayuda de la población para reemplazarla.

La movilidad que está equipada con este motor quedó inutilizada ante el caso de un incendio. (Foto gentileza)

El cuartel de bomberos del departamento destacó su labor activa durante la emergencia. Las dotaciones estuvieron activas desde las 20 hasta las 2 de la madrugada, apagando incendios en pastizales y hasta en una estructura de propiedad privada que resultó afectada por las llamas.

Fue en medio de la intensa labor que una de las motobombas del cuartel sufrió una avería. “Habría que cambiarle el carburador y reparar toda la cañería. Nosotros intentamos hacer un tapón, pero no duró nada y sigue perdiendo agua”, explicó el jefe del cuartel, Agustín Moya, a DIARIO HUARPE.

El oficial detalló que el repuesto necesario es difícil de conseguir por el tamaño de la motobomba y planteó la posibilidad de tener que reemplazarla por completo. “Lo ideal sería cambiarla entera y hacer la cañería nueva, porque así podríamos garantizar el servicio por al menos dos años”, añadió.

Por este motivo, desde la institución lanzaron un pedido a la comunidad para colaborar con la reparación o reemplazo del equipo. La falla compromete el normal funcionamiento de una de las movilidades más importantes para la asistencia en emergencias. Desde el cuartel dejaron un alias para que aquellos que deseen colaborar puedan hacerlo: Agustin1680.