Durante la tarde-noche de este miércoles, un incendio de grandes proporciones se desató en Ruta 40 y Calle 19, en el departamento Pocito, generando alarma entre los vecinos de la zona rural. Según informaron los Bomberos Voluntarios, el fuego comenzó a avanzar rápidamente entre los pastizales secos y se encuentra a pocos metros de varias viviendas, por lo que trabajan a contrarreloj para evitar que las llamas lleguen a las casas.

Según los bomberos voluntarios, el incendio se propaga rápidamente, incluso alcanzando parrales secos. (Foto gentileza)

El incendio fue reportado cerca de las 19 horas, y desde entonces se desplegó un operativo de emergencia en el que participan varias dotaciones de bomberos. La situación se agrava por las condiciones climáticas: durante toda la jornada, vientos moderados a fuertes soplaron en la región, lo que facilita la propagación del fuego y complica las tareas de contención.

Fuentes de los bomberos indicaron que el incendio se originó a unos 2 kilómetros al este de dicha intersección, en una zona con abundante vegetación seca, lo que hizo que el avance de las llamas fuera casi incontrolable en los primeros minutos.

El fuego ya se encuentra cerca de zonas habitadas, por lo que los equipos de emergencia priorizan la protección de las viviendas más expuestas. Al cierre de esta edición, la situación seguía siendo de riesgo controlado pero latente, debido a que las ráfagas de viento reavivan las llamas y cambian la dirección del foco de incendio.