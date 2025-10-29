Economía > Mercado argentino
Bonos y acciones con comportamiento mixto en dólares y subas de hasta 5%
POR REDACCIÓN
El mercado financiero argentino vivió este miércoles 29 de octubre una jornada de contrastes: los bonos soberanos en dólares operan dispares, mientras que las acciones locales continúan con un rally de hasta 5% en la Bolsa.
En detalle, los Bonares mostraban movimientos mixtos, con subas de hasta 1,7% y retrocesos de hasta 0,2%, mientras que los Globales registraban leves bajas de hasta 0,4%. En este contexto, el riesgo país medido por JP Morgan se ubicaba en 849 puntos básicos, tras la euforia poselectoral que llevó a los títulos a máximos históricos.
Expertos señalan que el comportamiento mixto refleja una toma de ganancias luego del fuerte impulso de los últimos días. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó: “El mercado extendió el martes el rally del lunes tras el resultado electoral, y creemos que, de acomodarse cuestiones cambiarias y monetarias, la tendencia de mediano plazo podría ser virtuosa”.
Franco añadió que para mantener el impulso, será clave la acumulación de reservas netas genuinas, independientemente del esquema cambiario elegido, y destacó que en el caso de la deuda en pesos “la clave pasará por las tasas y por qué tan rápido el Gobierno desarme el fuerte apretón monetario de los últimos meses”. Según el especialista, una baja de tasas reales sería fundamental para apuntalar crédito, inversión y actividad económica en el futuro.
En tanto, las acciones argentinas siguen con fuerza, mostrando que los inversores continúan apostando a un escenario poselectoral más estable y a una posible normalización de la economía en los próximos meses.