Brigitte Bardot y su lucha contra el cáncer: detalles de su final

La muerte de Brigitte Bardot, ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2025, cerró una vida legendaria como símbolo de libertad, ícono del cine francés y defensora de los animales. Tras su partida a los 91 años, su esposo Bernard d’Ormale, un empresario de bajo perfil vinculado al mundo político y financiero con quien se casó en 1992, reveló las causas del deceso.

D’Ormale confirmó que la actriz padecía un cáncer que debilitó su salud en los últimos meses. Según detalló, Bardot “resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida”. Pese a su carácter indomable, el deterioro físico fue evidente: “Tenía muchos dolores de espalda, incluso estando en la cama”.

Publicidad

En su refugio de Saint-Tropez, donde la pareja convivió por más de treinta años, el sufrimiento físico afectó el ánimo de la estrella. Su marido relató: “Aunque no lo demostraba para no molestarnos, Brigitte quería irse. Se le escapó dos o tres veces en los últimos meses, en momentos de sufrimiento físico; decía, ‘estoy harta, quiero irme’”. No obstante, su activismo permaneció intacto hasta el último momento, ya que “se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final”.

Tras perder a su compañera, d’Ormale expresó el vacío de su vida cotidiana: “Ya no la oigo decirme esas cosas sencillas como ‘quedate cerca mío’ o ‘prendé la lámpara’. Se acabó. Estoy pasando por momentos de profunda tristeza”.