El presidente Donald Trump afirmó que durante su mandato Estados Unidos recibió más de 80 millones de barriles de petróleo venezolano, una declaración que generó controversia y dudas sobre las cifras oficiales del comercio energético entre ambos países. Trump hizo el señalamiento en un contexto en el que busca exponer logros de su gestión antes de un eventual regreso a la Casa Blanca.

Según Trump, esas importaciones formaron parte del suministro energético de Estados Unidos, algo que chocaría con la política oficial de sanciones económicas y comerciales que su propia administración impulsó años atrás contra el Gobierno de Venezuela. Las sanciones incluyeron restricciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objetivo de presionar por cambios políticos en Caracas.

Fuentes diplomáticas y analistas energéticos consultados por medios especializados señalaron que las cifras citadas por Trump no coinciden con los registros oficiales de comercio entre ambos países, donde las importaciones directas de crudo venezolano hacia Estados Unidos fueron limitadas y en general inconsistentes con el volumen señalado. La Secretaría de Energía de EE. UU. detalla datos de exportación e importación de crudo por origen y destino, y no muestra flujos tan elevados en ese sentido en los años analizados.

Parte del cruce de declaraciones ocurrió luego de que el Gobierno venezolano informara sobre envíos de crudo a clientes internacionales en años recientes, aunque esos embarques muchas veces se realizaron a través de intermediarios o rutas indirectas, un fenómeno habitual en la industria petrolera para sortear barreras comerciales.

Especialistas en energía advierten que las declaraciones políticas sobre cifras de exportación pueden no representar el flujo real de comercio directo, y que las tendencias del crudo venezolano en el mercado estadounidense suelen pasar por refinerías ubicadas en el Golfo de México que reciben crudo con características similares o mediante acuerdos puntuales con empresas privadas.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento formal de agencias oficiales estadounidenses que ratifique o desacredite numéricamente la afirmación de Trump sobre los 80 millones de barriles, por lo que el tema sigue siendo objeto de análisis y discusión en ámbitos políticos y energéticos.