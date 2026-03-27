Durante la siesta de este viernes, un accidente sorprendió a los vecinos de Chimbas: un vehículo terminó volcando en plena calle frente a la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.

El hecho ocurrió sobre calle Centenario, entre Mendoza y Tucumán, cuando una Chevrolet Tracker natanja quedó completamente dada vuelta en la calzada.

Hasta el momento se desconocen las causas del vuelco y se confirmó que el conductor padeció algunas lesiones por lo que fue trasladado al Hospital Rawson.

Personal de la policía, bomberos y equipos de emergencias médicas trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes del auto y garantizar la seguridad de la zona. Además, se realizaron tareas para ordenar el tránsito, que se vio interrumpido durante el operativo.

El accidente generó alarma entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el momento. La investigación sobre la mecánica del siniestro continúa a cargo de las autoridades.