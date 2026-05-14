La inflación de abril fue del 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortó una tendencia de diez meses consecutivos de subas mensuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este resultado, la inflación acumuló un 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%. El número estuvo en línea con las proyecciones que manejaban consultoras privadas y el equipo económico nacional.

En el desglose por categorías, los precios regulados encabezaron las subas con un incremento del 4,7%, impulsados principalmente por ajustes en transporte y electricidad. Por detrás se ubicó el IPC núcleo, que avanzó un 2,3%, con aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y comidas fuera del hogar.

El informe oficial también indicó que los precios estacionales no registraron variaciones durante abril. Las subas en indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Las primeras mediciones privadas de mayo mostraron una menor presión en el rubro alimentos y bebidas. Según relevamientos de consultoras, incluso hubo semanas con estabilidad o leves bajas en algunos productos.

EcoGo estimó que la inflación de mayo podría ubicarse en torno al 2,2%, aunque aclaró que el dato todavía es preliminar. En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 2,3% para este mes.

Durante mayo también comenzaron a regir nuevos ajustes en transporte, combustibles y servicios. En las últimas horas, YPF confirmó una suba del 1% en los combustibles y extendió por 45 días el sistema de amortiguación de precios. Además, se modificó el esquema de aumentos en tarifas de agua y se aplicaron bonificaciones en gas y electricidad para reducir el impacto en las boletas de los hogares.