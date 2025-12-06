Buenos Aires será sede de la primera cumbre mundial sobre abusos vinculados al Opus Dei

La capital argentina será sede de la primera cumbre mundial organizada por la red internacional Ending Clergy Abuse (ECA), un encuentro destinado a debatir, exponer y documentar los abusos institucionales denunciados contra el Opus Dei y otras organizaciones eclesiales. La jornada reunirá especialistas, periodistas, abogados, familiares y víctimas provenientes de Argentina, Perú, España, México y el Reino Unido, en formato presencial y virtual.

El evento se realiza en un momento de máxima atención internacional hacia la organización fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928. Las investigaciones periodísticas, los procesos judiciales abiertos y la presión de organizaciones de derechos humanos llevaron al Vaticano a examinar nuevamente la estructura y los estatutos del Opus Dei, cuya revisión quedará en manos del papa León XIV.

Una cumbre marcada por testimonios y análisis

La jornada del 16 de diciembre estará organizada en tres bloques temáticos.

El primero, “¿Qué es el Opus Dei y cómo funciona?”, reunirá a periodistas, autores de investigaciones y exnumerarios de varios países, quienes analizarán los mecanismos internos de la institución y su modo de operar. Participarán, entre otros, la periodista argentina autora del libro Te Serviré, el periodista inglés Gareth Gore, la productora Mónica Terribas —responsable del documental El minuto heroico (MAX)— y exintegrantes del Opus Dei de Argentina, México, Perú y España.

El segundo bloque abordará “La ley y los abusos eclesiásticos: un desafío a la justicia”, con exposiciones de los abogados Lucas Lecour, Sergio Salinas Giordano y Sebastián Sal, especialistas en derecho penal, derechos humanos y trata de personas. Ellos analizarán los obstáculos legales y las deudas estructurales que enfrentan las víctimas al denunciar abusos dentro de instituciones religiosas.

Finalmente, el tercer bloque estará dedicado a los testimonios directos de víctimas: sobrevivientes de abuso sexual en instituciones vinculadas al Opus Dei, familiares de víctimas —incluido el padre de un alumno abusado en la escuela Gaztelueta en España— y ex numerarias auxiliares de distintos países que relatarán experiencias de servidumbre, coerción espiritual y control psicológico.

El encuentro será transmitido por el canal de YouTube de ECA Global.

Reunión histórica con el papa León XIV

La cumbre se celebra luego de un hito para las organizaciones de derechos humanos: el 20 de octubre, por primera vez en la historia, un papa en funciones —León XIV— recibió de manera oficial a representantes de ECA en el Vaticano.

En esa misma jornada el periodista peruano Pedro Salinas, autor de las investigaciones sobre el Sodalicio, mantuvo una audiencia privada con el Pontífice. Su pesquisa derivó en la disolución de esa institución en 2024, durante el pontificado de Francisco.

Salinas será uno de los anfitriones en Buenos Aires. Desde Perú destacó que el actual Papa “ha demostrado un compromiso activo con la verdad y con las víctimas, incluso bajo ataques difamatorios”. Su presencia reforzará el peso internacional del encuentro.

El caso de las 43 mujeres: la denuncia que cambió la historia del Opus Dei

En 2021, un grupo de 43 mujeres de Argentina hizo pública ante medios y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano una denuncia sin precedentes: afirmaron haber sido engañadas desde la adolescencia con falsas promesas educativas y luego sometidas a servidumbre no remunerada durante décadas, en condiciones de semiencierro.

Aunque la Santa Sede nunca respondió formalmente, el testimonio de estas mujeres desencadenó decisiones clave del papa Francisco: la eliminación de privilegios históricos del Opus Dei, la modificación de su jerarquía y la exigencia de un cambio estatutario. Los nuevos estatutos fueron entregados recién en 2025 a León XIV, tras la muerte de Francisco.

En paralelo, la justicia argentina avanzó con la causa. El fiscal federal Eduardo Taiano y la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, presentaron cargos contra autoridades del Opus Dei en Argentina desde la década de 1980. Según la acusación, existió “un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres destinado a proveer servidumbre a miembros de élite y sacerdotes”. Entre los imputados figura el sacerdote Mariano Fazio, número dos de la organización a nivel mundial.

Testimonios como los de Susana Lencina, Tita Villamayor, Beatriz Delgado, Alicia Torancio o Norma Martínez revelan patrones coincidentes: promesas engañosas, aislamiento, trabajos forzados, castigos físicos o psicológicos y control total de la vida cotidiana.

Una discusión global mientras el Vaticano delibera

Mientras se espera la decisión del papa León XIV sobre el futuro de los nuevos estatutos del Opus Dei —y, con ellos, el rumbo de la institución—, la cumbre de Buenos Aires se posiciona como un espacio clave para escuchar a las víctimas y consolidar información entre especialistas de varios países.

Para ECA, con presencia en 30 naciones, el encuentro es parte de una estrategia global contra el abuso eclesiástico y el encubrimiento institucional. La organización sostiene que “el silencio protege al abusador, no al niño”, y exige reformas profundas en estructuras que, según denuncian, han permitido por décadas que la impunidad prevalezca.