Desbaraton un búnker de drogas: encontraron marihuana, cocaína y dinero

El Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan desarticuló un punto de venta de estupefacientes tras un allanamiento realizado en el Barrio Sierras de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

La operación, que contó con el apoyo del grupo GERAS y canes detectores de narcóticos, permitió el secuestro de 260 cigarrillos de armado casero, 120 envoltorios pequeños y un envoltorio compacto de cocaína, junto a 123 gramos de marihuana y dos plantas de cannabis de 1,50 y 2 metros. Además, los efectivos incautaron dos balanzas, seis teléfonos celulares y la suma de $1.118.050 en efectivo.

Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Según se informó, la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de Francisco Maldonado, interviene actualmente en el caso.

El éxito de esta acción policial fue atribuido a la celeridad de la Fiscalía Federal y a la coordinación entre las diferentes áreas de la fuerza, destacándose que el entrenamiento de los canes del Departamento Drogas Ilegales fue un factor fundamental para el resultado positivo de las tareas de búsqueda.