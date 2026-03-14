Beto Casella confirmó su relación secreta con Edith Hermida: los detalles

Tras años de especulaciones, Beto Casella finalmente admitió que su vínculo con Edith Hermida trascendió lo profesional. El actual conductor de BTV relató que, al dejar Canal 9, invitó a sus compañeros a su nuevo proyecto en América: "Cuando me fui de Canal 9 para América, le transmití al grupo que me iba y les dije: ´Yo me voy. Y me voy a lo que va a ser, me parece, un proyecto lindo. Si alguien quiere venir está invitado porque a ustedes los quiero a todos´". Si bien casi todos se sumaron, Hermida y Horacio Pagani declinaron la oferta.

Respecto al periodista deportivo, Casella comentó que "Pagani estuvo en América reuniéndose con Mandarina y hasta el último día era uno más", aunque finalmente no concretó el pase. "Él me dice que el médico le sugirió que no haga cambios. Bueno, no sé. ¿Si le creo? Tengo que creerle, sí. Y si no fuera así y decidió quedarse porque hizo un buen arreglo, lo felicito también y no tengo nada que decirle", señaló el conductor. Incluso recordó haberle enviado un mensaje sugiriendo que, sobre las mujeres en el fútbol, "la corte con ese tema porque lo van a empezar a odiar".

Por su parte, Edith prefirió la estabilidad de su antiguo canal. Beto reprodujo el razonamiento de su colega: “Acá tengo previsibilidad, no veo posible que a esto lo levanten si se va Beto, puedo conducir”.

Aunque ya no se mensajean a diario por la falta de cotidianeidad, Casella recordó que ella le escribió antes de su debut como conductora: “Tengo una angustia que no sabés”. Él le respondió: “Negra, dejate de joder. Arranca otro ciclo, hacelo con amor, cagate de risa y disfrutalo porque si no te vas a enfermar”.

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Finalmente, Beto confirmó el romance ocurrido tiempo atrás: "Sí, hubo una relación divina. En algún momento tuvimos un escarceo, un amague. Yo hacía poco que me había separado de la madre de mis hijos, pero más detalles no puedo contar. Pero hay mucho cariño mutuo, que es invariable con el tiempo. No va a cambiar, hagamos lo que hagamos, si yo me retiro de la tele o se retire ella o vayamos a los programas que vayamos. Ojo que aprendí que la vida es tan loca y dinámica que capaz que yo termino pidiéndole laburo a ella dentro de un año y medio. He visto tantos casos así, que no descarto nada".