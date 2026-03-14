Horóscopo chino marzo 2026: los signos con más suerte del finde

El horóscopo chino, una tradición milenaria seguida por miles de millones de personas donde animales específicos rigen los ciclos de tiempo, ofrece un panorama completo y concreto para el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026.

Actualmente, se transita el año del Caballo de Fuego y el mes del Conejo, cuya sensibilidad suaviza la impetuosidad del equino regente. Según el experto Marcelo Viggiano, las energías se presentan dispares y brindan indicaciones prácticas según las constelaciones.

Para el viernes 13, día del Perro de Fuego, las energías se denominan PELIGRO. Viggiano advierte que "como siempre que hay una señal de este tipo, nos ponemos alertas y prestamos atención a los detalles porque no hay bases sólidas, es un día de energías inestables, donde es difícil hacer algo que requiera cuidado y atención". Por ello, no es recomendable realizar bodas, viajes, eventos importantes o cambios drásticos, sugiriendo mantener la rutina habitual, especialmente para los nacidos en el año del Dragón.

En contraste, el sábado 14 se posiciona como el ÉXITO- 3º MEJOR DÍA DE LA SEMANA y uno de los mejores de todo el mes. Dado que tal vez no quieras empezar el descanso tumbado en un sillón sino con dinamismo y buena vibra, esta jornada de energías positivas es apta para mudanzas, firmas de contratos, viajes, envíos e inicio de obras. El día, que pertenece al Cerdo, favorece especialmente al Conejo, la Cabra y el Tigre, mientras que la Serpiente pierde estos beneficios.

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Finalmente, el domingo 15, día de la Rata de Tierra, llega con su oficial RECIBIR y la constelación denominada Vacío. Viggiano explica que "esta constelación o mansión lunar no nos indica avance o acción sino más bien reflexión, prudencia y planificación", propiciando el descanso dominical.

El Buey, el Dragón y el Mono pueden utilizarlo para presentar pedidos o solicitudes, aunque es mejor si las hacen el sábado, mientras que el Conejo, la Cabra y el Cerdo podrían tener suerte en propuestas románticas. La mejor hora será de 3:00 a 5:00 PM, pero para el Caballo nada es propicio hoy.