Recuperaron la moto robada a Jaime Muñoz de La Voz Argentina

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2 de Chimbas lograron recuperar la motocicleta KTM Duke de 200 centímetros cúbicos que pertenecía al cantante sanjuanino Jaime Muñoz.

El artista, reconocido por su paso como semifinalista en La Voz Argentina, había denunciado días atrás que el vehículo fue sustraído de su vivienda situada en el barrio Clemente Sarmiento, en Capital.

Tras el episodio, Muñoz utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda a la comunidad, pidiendo que cualquier persona con información sobre la moto la aportara para facilitar su recuperación.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas y un seguimiento de pistas que permitieron localizar el rodado con éxito. Actualmente, el vehículo se encuentra secuestrado y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables de la sustracción.