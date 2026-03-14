Cómo fue el día en el que Romina Yan y Gladys Florimonte quedaron atrapadas en un huracán

En una entrevista realizada por Nico Peralta para la Revista Pronto en marzo de 2026, Gladys Florimonte rememoró su paso por la primera temporada de Chiquititas en 1995.

Sobre su experiencia interpretando a Ernestina bajo la producción de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, la actriz relató: “Eso fue en 1995, que fue el primer año de Chiquititas. Mi personaje se llamaba Ernestina. Cris no estaba todo el tiempo ahí. Ella venía a ver todo pero estaban los otros productores. Se laburaba muy bien. Con Romina Yan grabábamos mucho y ella era un sol de persona. Muy buena compañera”.

La relación entre ambas trascendió el set, llegando a coincidir durante unas vacaciones de julio en Estados Unidos donde vivieron un evento climático extremo. “Resulta que en esos años nos fuimos todos a Miami. Ella ya estaba en Miami y yo llegué después. Eran nuestras vacaciones de julio y justo había coincidido que ella estaba allá. ¡Y nos agarró el huracán! Yo estaba en Orlando, ellos estaban en Miami Beach y me acuerdo de que Romina me decía: ‘Venite, vénganse para acá’. Queríamos cruzar el Golfo de México, pero era imposible. Nos quedamos ahí y no sabés lo que era: se levantaban los autos, ¡una cosa tremenda!”, recordó Florimonte sobre aquella experiencia que también compartió con figuras como Alberto Fernández de Rosa (el Chef Saverio) e Hilda Bernard.

La comediante también tuvo palabras para Gabriel Corrado, el galán de la tira, con quien había estudiado previamente en la escuela de Augusto Fernándes junto a Pinky y Georgina Barbarossa: “Sí, amoroso. Con Gabriel ya había estado antes porque estudiábamos con Augusto Fernándes en la escuela de actuación. Eramos compañeros y me acuerdo de que él tenía otra nariz. Me comentó que se iba a operar y ya era un bombón. Lo hizo y quedó más bombón todavía”.

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A pesar de los buenos recuerdos, Gladys admitió sentir nostalgia por otros formatos: “Yo extraño los sketches. Extraño todos los sketches que hacíamos con Emilio e incluso en La Pelu, que hacíamos con Flor De la V por Telefe. Sí, sí, la verdad que se extraña”.

Finalmente, al hablar de sus afectos, distinguió a sus colegas de sus amigos íntimos: “Amigos reales son muy pocos. Mis amigos reales no son del medio. Mi amigo del alma se llama Leandro Rossi, a quien apodamos El Pichi y lo amo. Después están Christian, Luci, el Zurdo Letona y también tengo a mis amigos que son médicos: Andrés y Nico. Ellos son mis amigos de verdad, los que siempre están. También Emilia Rodríguez y Ale Benevento. Respecto a la gente del medio o los famosos, son todos compañeros. Los quiero a todos por igual. Pero amigos de verdad son los que te nombré”.