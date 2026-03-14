Nicole Neumann reveló si desea tener un quinto hijo y descolocó a todos

Nicole Neumann desembarcó en el mundo del streaming con su programa "Solo con Niki", acompañada en la mesa por su hermana Gege y Juan Otero. Tras recordar una fuerte pelea con su madre que la llevó a abandonar su casa a los 17 años, la modelo, quien tomó la decisión de proteger a sus hijas de los escándalos familiares, sorprendió con una consulta muy personal.

En medio de semanas de exposición por la polémica con su ex, Fabián Cubero, a raíz de los 15 años de su hija Allegra, le preguntó a una tarotista invitada: "Tengo una mejor pregunta para mí: ¿se viene otro bebé?".

La conductora, que ya es madre de Indiana, Allegra y Sienna —fruto de su relación anterior— y de Cruz, el hijo que tuvo hace casi dos años con Manu Urcera, reveló un anhelo de larga data: "Sabés que toda la vida, de chiquita, yo decía que iba a tener cinco hijos. Quiero tener cinco hijos". Ante esta confesión, Gege reaccionó con risas y emoción: "Ay chicos, nos vamos a enterar si voy a ser nuevamente tía en este momento".

La tarotista procedió a leer las cartas y detalló: "La primera es el carro, dice que se avanza, se podría avanzar. Después mirá, sale la templanza, que dice que nos adaptamos. Aparece también la carta de los enamorados... y salieron dos de las cuatro cartas que representan el embarazo". Al escuchar el vaticinio, Nicole se mostró ilusionada pero nerviosa, y mientras comenzaba a abanicarse exclamó: "Ay no, ¿en serio? No estoy preparada".