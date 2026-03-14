Six Nations 2026: posiciones, fixture y definición del campeonato

El Seis Naciones 2026 entra en su etapa de definición con una paridad absoluta que mantiene en vilo al rugby europeo. Francia, el campeón defensor, lidera la tabla con 16 puntos (+79 de diferencia), la misma cantidad que cosecha Escocia (+21), mientras que Irlanda acecha con 14 unidades tras vencer a Gales por 27-17 en la cuarta fecha.

En un certamen marcado por sorpresas, como el histórico triunfo de Italia sobre Inglaterra por 23-18 y la victoria escocesa 50-40 ante los galos, la última jornada del sábado 14 de marzo será determinante.

La acción comenzará a las 10:10 con Irlanda vs. Escocia, seguido por Gales e Italia a las 12:40, donde se espera la advertencia de Gonzalo Quesada. El cierre será a las 16:10 con el choque entre Francia e Inglaterra.

A pesar del mal presente inglés, que solo suma 5 puntos, su capitán Maro Itoje respaldó a Steve Borthwick asegurando que "es el hombre ideal para el puesto". Mientras Gales intenta salir de su crisis tras cuatro derrotas, el mundo del rugby también sigue de cerca el Seven de Nueva York, el Camp de Los Pumas en Londres y el inicio del URBA Top 14.