La justicia de San Juan dictó una sentencia de cumplimiento efectivo contra un individuo responsable de vulnerar la integridad de la hija de su expareja en la zona de Chimbas.

Tras un debate en el que el imputado compareció en libertad a pesar de sus antecedentes, el magistrado Maximiliano Eugenio Barbera resolvió imponer una pena de tres años y seis meses por el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por la convivencia y la guarda de la menor.

Sin embargo, la sanción final se elevó a cinco años y seis meses de prisión debido a que el juez procedió a la unificación con una condena previa de dos años en suspenso que el sujeto tenía por lesiones culposas.

La investigación, liderada por el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez de la UFI ANIVI, acreditó que las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía apenas 8 años.

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El condenado aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba del domicilio para realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor. Para cometer los ultrajes, el sujeto se valió del vínculo de confianza, ya que la niña lo veía como una figura paterna, y ejerció un constante terror psicológico.

El ultraje se mantuvo silenciado durante años bajo amenazas de muerte hacia la madre de la víctima y advertencias de que el agresor le haría lo mismo a su hermano más chico.

Finalmente, el magistrado ordenó el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir el castigo por los hechos que la víctima, quien hoy tiene 15 años, denunció ante las autoridades. La resolución judicial puso fin a un proceso marcado por el dolor y la vulneración de derechos en el entorno familiar.