El Gobierno argentino volvió a respaldar plenamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela y, a través de declaraciones públicas, presionó a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro, exigiéndole tomar decisiones claras o enfrentar consecuencias políticas, según expresaron figuras del oficialismo.

La advertencia fue formulada por Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien destacó que “hace lo que tiene que hacer o se va. O se va o la van”, en referencia a la situación de Rodríguez tras el operativo estadounidense que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y que fue calificado por la Casa Rosada como un golpe contra el narcotráfico y el terrorismo.

Publicidad

Desde Buenos Aires se insistió en la necesidad de una transición que conduzca a Venezuela hacia la democracia y la libertad, subrayando la postura de acompañar el proceso liderado por Washington y sus aliados internacionales, y destacando las dificultades institucionales que enfrenta el país caribeño tras años de gestión chavista, con millones de venezolanos desplazados en la región.

El apoyo argentino se da en un contexto de alta presión internacional sobre Delcy Rodríguez, quien ha recibido exigencias de Estados Unidos para permitir un “acceso total” a los recursos venezolanos, incluyendo el petróleo y otras infraestructuras, bajo la amenaza de nuevas acciones si no coopera con las demandas de Washington.

Publicidad

Rodríguez, por su parte, enfrenta un dilema político complejo: mantener el respaldo de factores internos del chavismo o adaptar una postura de cooperación con la comunidad internacional, que incluye planteos de diálogo sobre desarrollo y respeto al derecho internacional, a pesar de las tensiones tras la intervención militar.

La situación también ha generado reacciones de otros líderes y países, algunos calificando la operación del Gobierno de Estados Unidos como histórica o legítima, mientras otros advierten sobre riesgos de desestabilización en América Latina y reclaman soluciones diplomáticas para la crisis venezolana.

Publicidad

Este respaldo y presión de Buenos Aires se encuadra en una estrategia regional que busca influir en el rumbo político de Venezuela tras la captura de Maduro y en medio de intensos debates sobre soberanía, legalidad internacional y la reconstrucción política y económica de ese país.