Por qué falló la operación de Susana Giménez en España

La diva de los teléfonos generó una fuerte inquietud en su entorno cercano tras confirmarse que los procedimientos médicos realizados en España no lograron el efecto deseado. Susana Giménez había permanecido cerca de un mes en Madrid buscando una solución definitiva a un padecimiento crónico que afecta su rodilla y una de sus vértebras. Sin embargo, los resultados fueron esquivos y la conductora ya se encuentra en Buenos Aires para resolver su situación clínica con especialistas locales.

Según los detalles brindados por el periodista Luis Bremer, la estrella se sometió a una técnica suizo-alemana de última generación combinada con ozonoterapia. Al respecto, el comunicador señaló que “Hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador. Sin embargo, Susana volvió al país y tendrá que volver a quirófano el lunes próximo y si no logra cerrar horario sería el martes, a más tardar”. A pesar de que el viaje fue motivado por las altas expectativas puestas en esta tecnología internacional, el alivio no llegó.

La decisión de intervenirse nuevamente surgió apenas pisó suelo argentino. Al notar que las molestias persistían, la conductora decidió contactar de inmediato a su médico de confianza, Alejandro Druetto. Sobre este regreso a los métodos anteriores, Bremer explicó que “Volvió acá con alguna molestia, porque si no, no hubiese llamado de nuevo al doctor Alejandro Druetto para continuar con el antiguo tratamiento, que era una especie de gel”.

La cirugía, catalogada como un procedimiento de baja complejidad, busca devolverle la movilidad y el confort que el tratamiento en el exterior no pudo garantizar. El entorno de la diva espera que, tras este paso por el hospital, pueda dejar atrás las dolencias que la acompañan hace tiempo. En relación a la experiencia en el exterior, el periodista detalló que “Susana viajó a Madrid por ese tratamiento que se lo vendieron como el sumun”, reflejando la frustración tras la falta de mejoría en su calidad de vida.