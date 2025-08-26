Una intensa búsqueda se ha desatado en San Juan para encontrar a Lara Yanela Quiroga Muñoz, una quinceañera de la que no se tienen noticias desde la tarde del pasado lunes. La desesperación invade a su familia en Rawson, que desde ayer no ha podido establecer contacto con la menor.

Lara, de tan solo 15 años, fue vista por última vez el lunes, aproximadamente a las 15 horas. El lugar donde se la vio por última vez fue en las cercanías de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo. Al momento de su desaparición, la joven vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra, según los detalles aportados por sus familiares.

Desde el momento en que se perdió su rastro, la joven no ha vuelto a tomar contacto con su familia ni con sus amigos, lo que ha generado una profunda preocupación. Ante esta situación, la familia ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.

Un hermano de la menor utilizó las redes sociales para difundir la noticia y pedir ayuda, escribiendo: “Por favor si la ven den aviso a este número 2645278801”. Además del contacto directo con la familia, cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Lara puede comunicarse de inmediato al 911 o a cualquier sede policial para brindar datos que puedan ser de utilidad en la búsqueda.