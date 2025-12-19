Un grave episodio de violencia empañó la final por el ascenso del fútbol de la Universidad Nacional de San Juan. El árbitro sanjuanino Pedro Coria fue brutalmente agredido durante el encuentro decisivo entre La Antorcha y El Almendro, correspondiente a la Liga Universitaria, disputado en el Complejo Deportivo El Palomar.

Los hechos se produjeron en el marco de un partido que definía el ascenso, cuando la situación se desbordó y el cuerpo arbitral fue atacado, generando momentos de extrema tensión dentro del campo de juego. La agresión obligó a interrumpir el normal desarrollo del encuentro y encendió la alarma en el ámbito del fútbol universitario local.

Publicidad

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas involucradas en el violento episodio y tampoco hay información oficial sobre el estado de salud del árbitro Pedro Coria ni del resto del cuerpo arbitral que se encontraba dirigiendo la final.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Liga Universitaria y de la UNSJ se expresen al respecto. Además, se espera conocer qué medidas eligen para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos de esta gravedad se repitan.