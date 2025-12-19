Un siniestro vial generó preocupación este viernes por la mañana en el departamento Rawson. Un auto protagonizó un violento vuelco y terminó con daños materiales.

Según los primeros datos, todo sucedió en la zona de calles Cabildo y Entre Ríos. En ese lugar, el conductor de un Renault perdió el control del rodado por causas que aún se investigan, lo que derivó en el accidente.

Como consecuencia del vuelco, el auto quedó con importantes daños materiales, evidenciando la magnitud del accidente. A pesar de la violencia del siniestro, no se registraron personas lesionadas, de acuerdo a lo confirmado por fuentes oficiales que intervinieron en el lugar.

Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. En tanto, se aguarda un parte oficial de la Policía de San Juan para conocer mayores precisiones sobre la mecánica del hecho y las circunstancias que provocaron el vuelco.