Buscan flexibilizar los protocolos en San Juan para agilizar la votación en las Generales

San Juan experimenta, como el resto del país, una disminución considerable en el número de contagios de coronavirus. Esto le permitió ir cambiando algunas medidas para sumar aforos y habilitar actividades. Las autoridades ahora piensan en las próximas elecciones del 14 de noviembre en donde, en la provincia, se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, desde la Justicia Federal con competencial electoral analizan una serie de medidas para agilizar la votación de los sanjuaninos.

El secretario electoral Edgardo Benítez comentó que falta pulir detalles, pero que medianamente tienen algunos puntos charlados luego de una reunión interna que se dio la semana pasada. Allí puntualizaron principalmente en los ingresos a los establecimientos educativos. El plan que tienen es facilitar la entrada de personas y que la fila se haga en cada una de las mesas, es decir, dentro de las instituciones.

Benítez relató que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se observaron filas, en algunas escuelas, de entre 200 a 300 metros. “Queremos facilitar el ingreso para que haya mayor cantidad de gente dentro de las escuelas”, indicó.

Un detalle que se dejará al libre albedrío de las autoridades dispuestas en cada uno de los establecimientos será la toma de temperatura. “Quedará a discreción, siempre y cuando no ocurra una situación que nos haga retroceder con respecto a la pandemia”, sostuvo.

El secretario insistió que el uso del barbijo o tapaboca será obligatorio al ingreso de la escuela. En cuanto a la lapicera también será elección del votante llevarla o utilizar la que le brinden en la mesa de elección. Se insistirá con la sanitación de manos con alcohol en gel.

El cierre de los sobres vuelve a la mesa de discusión. Si bien en su momento se aconsejó no utilizar saliva para sellarlo, desde la Justicia ahora dieron libertad para que el elector realice lo que más se sienta cómodo, aunque recomiendan no utilizar este método por ser poco sanitario, más en este tiempo signado por la pandemia de Covid-19. Tampoco se incentiva al uso de pegamento, aunque en caso de hacerlo el voto no será anulado. Simplemente entienden que pegar el sobre dificulta el trabajo de las autoridades de mesa a la hora del recuento final, luego de las 18 horas.

Benítez insistió que siguen pregonando que los electores asistan solos a los centros de votación. Esto va orientado a que no vayan menores de edad o personas que no tienen relación con los comicios. La medida queda operativa siempre y cuando el votante pueda valerse por sí mismo y no necesite una ayuda especial.

El secretario precisó que estos cambios no representan una variación muy grande con respecto al 12 de septiembre. Indicó que quedaron conformes con el desempeño que tuvieron durante esa ocasión: “Las escuelas anduvieron bastante bien, el movimiento fue ágil”.

272

Las escuelas que estarán habilitadas.

1.728

Son las mesas que dispusieron en San Juan para el desarrollo de la votación.

579.913

La cantidad de sanjuaninos habilitados para emitir el sufragio.