Cacho Deicas le puso un "bozal legal" a Marcos Camino tras la interna de Los Palmeras
POR REDACCIÓN
El conflicto interno que atraviesa la icónica banda Los Palmeras no ha llegado a su fin. Recientemente, Rubén Cacho Deicas anunció su regreso a los escenarios como solista y con nuevos músicos tras los problemas con el grupo. Sin embargo, la tensión con Marcos Camino parece haber escalado, ya que en el programa Secretos Verdaderos se reveló que el cantante habría tomado acciones legales contra su ex compañero.
La información sobre esta nueva disputa fue revelada por Cora de Barbieri en el ciclo de América TV, donde aseguró que el ex vocalista y su familia tomaron una fuerte decisión para evitar que su ex compañero continúe hablando de él en sus entrevistas o shows. De Barbieri fue categórica al aire: "La familia de Deicas quiere que Marcos Camino no se refiera más a Cacho".
Según la información confirmada por la periodista, la familia de Cacho Deicas y el propio Cacho Deicas le habrían puesto un bozal legal a Marcos Camino "para que no haya inconvenientes". De Barbieri incluso señaló que, al revisar las últimas entrevistas de Camino, este "habló lo justo y necesario" sobre Cacho.
