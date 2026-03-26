Jueves 26 de Marzo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Policiales > En Caucete

Caída fatal: un hombre de 73 años murió al caer de un árbol en el barrio Industial

Un hombre de 73 años falleció tras caer de un árbol en su vivienda de Caucete. Investigan el hecho.

Por Ariel Patruceli

Hace 9 horas
Imagen Ilustrativa: Personal de Criminalística trabajó en el lugar del sinestro para recabar la infomración suficiente para sustanciar la causa.

Un episodio trágico se registró en el departamento Caucete y tuvo como escenario el interior de una vivienda del barrio Industrial, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras sufrir una caída desde un árbol.

El hecho se produjo cuando César Domingo Quevedo realizaba tareas domésticas en el patio de su casa. De acuerdo a los primeros datos incorporados a la investigación, el hombre se encontraba subido a una mora con la intención de podarla, una actividad habitual que estaba acostumbrado a hacer según habrían explicado.

En circunstancias que aún no fueron determinadas, el hombre perdió la estabilidad y cayó al suelo desde una altura considerable. El impacto resultó determinante y le provocó la muerte.

Tras lo ocurrido, personas del entorno advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Efectivos de la Comisaría 37ª intervinieron en el procedimiento junto a personal especializado de Criminalística, que llevó adelante las tareas técnicas correspondientes para documentar lo sucedido y recolectar elementos de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la órbita judicial, desde donde se ordenaron las medidas de rigor para establecer con precisión cómo se produjo la caída. Si bien todo apuntó a un accidente doméstico, las autoridades no descartaron otras hipótesis hasta tanto se completaran las pericias.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD