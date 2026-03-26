Un episodio trágico se registró en el departamento Caucete y tuvo como escenario el interior de una vivienda del barrio Industrial, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras sufrir una caída desde un árbol.

El hecho se produjo cuando César Domingo Quevedo realizaba tareas domésticas en el patio de su casa. De acuerdo a los primeros datos incorporados a la investigación, el hombre se encontraba subido a una mora con la intención de podarla, una actividad habitual que estaba acostumbrado a hacer según habrían explicado.

En circunstancias que aún no fueron determinadas, el hombre perdió la estabilidad y cayó al suelo desde una altura considerable. El impacto resultó determinante y le provocó la muerte.

Tras lo ocurrido, personas del entorno advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Efectivos de la Comisaría 37ª intervinieron en el procedimiento junto a personal especializado de Criminalística, que llevó adelante las tareas técnicas correspondientes para documentar lo sucedido y recolectar elementos de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la órbita judicial, desde donde se ordenaron las medidas de rigor para establecer con precisión cómo se produjo la caída. Si bien todo apuntó a un accidente doméstico, las autoridades no descartaron otras hipótesis hasta tanto se completaran las pericias.