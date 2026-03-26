Tras varias semanas internado en el Hospital Doctor Marcial Quiroga, Jaime Rafael Pérez, el hombre que fue prendido fuego en un violento ataque en la Terminal de Ómnibus de San Juan, recibió el alta médica. Ahora será una pieza clave en la causa judicial y deberá declarar ante la UFI de Delitos Especiales.

Su testimonio será determinante para definir el rumbo del expediente y la situación de los tres acusados: Brisa Agostina Mallea González (28), Jonatan Exequiel Alanis, alias "Pampita" (30) y Hernán de Jesús Álvarez conocido como "Pata de Mono" (30), imputados como coautores funcionales de tentativa de homicidio.

Actualmente, la Fiscalía evalúa si mantendrá la calificación de tentativa de homicidio o si podría recategorizarse el delito a lesiones graves, según lo que declare la víctima. Desde la defensa, el abogado de Álvarez, Faustino Gélvez, sostiene que no existió intención homicida y que el hecho debe considerarse como lesiones.

El ataque ocurrió el pasado 3 de marzo, alrededor de las 21:45, en la Terminal de Ómnibus. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Alanís y Álvarez le habrían arrojado alcohol a Pérez para luego prenderlo fuego, mientras que Mallea habría participado de manera funcional. Testigos señalaron a los tres acusados como partícipes directos del hecho.

Fuentes del caso también indicaron que el conflicto podría haberse originado por un intento de Pérez de propasarse con Mallea, pareja de Álvarez, aunque esa versión aún no fue formalizada en sede judicial.

El alta médica de Pérez y su próxima declaración marcan un giro en la investigación, y no se descarta que el proceso pueda derivar en un juicio abreviado si las partes llegan a un acuerdo en función de la evolución de la causa.