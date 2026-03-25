El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Ross Wheeler, en un encuentro institucional realizado en la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno, en el marco de una visita protocolar.

Durante la reunión, ambas autoridades dialogaron sobre oportunidades de cooperación entre la provincia y el país norteamericano, con especial énfasis en el desarrollo del sector minero, una de las principales actividades productivas de San Juan.

El embajador Wheeler destacó el potencial de articulación entre ambas jurisdicciones y valoró la posibilidad de avanzar en vínculos estratégicos. “Es la primera vez que visito la provincia, pero realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Canadá y San Juan, especialmente por la capacidad de nuestro país en el área de minería”, señaló.

En esa línea, agregó: “Tenemos objetivos en común en cuanto a la minería y estamos listos para compartir nuestra experiencia”. La visita se enmarca en una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Del encuentro también participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes acompañaron el diálogo centrado en el desarrollo productivo y la cooperación internacional.

La reunión se desarrolló como parte de las instancias de vinculación institucional entre San Juan y representantes diplomáticos, con el objetivo de consolidar relaciones y explorar áreas de trabajo conjunto.