Jueves 26 de Marzo
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Policiales > Susto en Villa Aberastain

Grave incendio en Pocito: un menor inició el fuego en una vivienda

El hecho ocurrió en Villa Aberastain. Un niño de 4 años habría iniciado el fuego al jugar con un encendedor. No hubo heridos. 

POR REDACCIÓN

Hace 11 horas
Bomberos Voluntarios de Pocito y de la Policía de San Juan trabajaron en el lugar. 

Un incendio se registró este miércoles 25 de marzo por la tarde en el departamento Pocito y fue controlado sin que se registraran personas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 18 en calle Uriburu, a unas cinco cuadras de la plaza principal de Villa Aberastain.

Según confirmó el jefe de Bomberos Voluntarios de Pocito, Agustín Moya, a DIARIO HUARPE el fuego se habría originado cuando un niño de 4 años jugaba con un encendedor y prendió fuego un colchón en una habitación que funcionaba como depósito de ropa y otros elementos.

Al momento del hecho, en el lugar se encontraban una niñera y dos menores, de 2 y 4 años. Afortunamente, ninguno resultó afectado.

Moya explicó que al arribar al lugar el foco ígneo ya había sido parcialmente controlado por los vecinos. “Cuando llegamos, los vecinos ya habían sofocado bastante el incendio. Era una habitación, pero el problema es que a veces abren puertas y ventanas y eso aviva el fuego; en este caso no pasó”, detalló.

Además, se conoció que esa misma habitación ya había sufrido un incendio anteriormente, por lo que no contaba con puerta ni instalación eléctrica.

En el operativo trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios de Pocito y personal de Bomberos de la Policía de San Juan, quienes completaron las tareas de extinción y verificación del lugar.

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