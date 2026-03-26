Un sujeto de 25 años fue aprehendido en el interior de una vivienda en Capital, luego de ser sorprendido mientras intentaba cometer un robo provocar daños en el inmueble.

El hecho ocurrió este miércoles 25, alrededor de las 16:40 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un individuo dentro de un domicilio ubicado en calle Ameghino al 500 (sur).

Los elemerntos que el presunto ladrón había preparado para sustraer de la viveinda.

Hasta el lugar se desplazó el móvil HU-04, a cargo del cabo Maximiliano Porras junto al agente Rodrigo Corzo, quienes al arribar lograron ingresar al inmueble y aprehender al sospechoso en el interior de la propiedad.

De acuerdo a la información policial, el sujeto, identificado como Adrián Catriel Torres, había ingresado tras dañar una ventana ubicada en el costado sur del domicilio. Una vez adentro, también provocó daños en tres televisores que se encontraban en desuso y sustrajo hornallas de una cocina.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda, Eduardo Gustavo Pinto, de 45 años, quien confirmó ser el dueño del inmueble y autor del llamado que dio origen al procedimiento.

Tras la aprehensión, se dio intervención al sistema acusatorio, haciéndose presente posteriormente el ayudante fiscal de Flagrancia, doctor. Morando, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia correspondiente, por el delito de robo.

El detenido fue trasladado a sede de Comisaría 4°, donde quedó vinculado al legajo N° 14/26, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en el hecho.