Sportivo Desamparados dio un paso clave en la historia del fútbol sanjuanino. En la noche del miércoles 25 de marzo, el estadio José Eduardo Nehín fue escenario del debut del programa nacional Tribuna Segura, en el duelo ante Trinidad por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

La implementación no pasó desapercibida. Si bien ya se había aplicado en Primera A y Primera B, esta noche marcó su debut en el fútbol sanjuanino. Aunque el partido estaba programado para las 21:30, los hinchas debieron llegar con mayor anticipación para atravesar un sistema de control por parte de la Policía de San Juan.

El ingreso se desarrolló bajo un esquema completamente distinto al habitual. Según explicó el jefe del operativo policial a cargo, Pablo Torres a DIARIO HUARPE, cada asistente fue sometido al escaneo electrónico de su DNI, sin excepciones.“Si no tienen ninguna restricción, pueden ingresar a la cancha. En caso contrario, se evalúa el tipo de impedimento: puede tratarse de un derecho de admisión o un pedido de captura por algún delito, lo que determina si la persona es trasladada a una comisaría o simplemente no ingresa”, señaló.

El operativo incluyó controles estrictos en todos los accesos a la cancha. (Foto: DIARIO HUARPE)

Torres también destacó que el programa funciona de manera articulada a nivel nacional. “El sistema está conectado en todo el país. Si surge alguna situación vinculada a un delito, se actúa de inmediato: la persona es trasladada, se realizan las actuaciones correspondientes y se da intervención a la UFI”, indicó.

La medida fue impulsada por la Comisión Directiva del club con el objetivo de reforzar la seguridad y ordenar el acceso del público. Sin embargo, su implementación se adelantó tras el último hecho de violencia ocurrido el 15 de marzo, que dejó un herido de bala en el Serpentario. Lo que estaba previsto como un proceso progresivo debió aplicarse de manera inmediata.

Así lo explicó el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, quien detalló que el plan original contemplaba distintas etapas. “Tenía tres fases: diagnóstico, infraestructura y tecnología. Pero a raíz de los hechos sucedidos en la cancha de Desamparados, hemos dispuesto que comience a funcionar Tribuna Segura en la provincia”, señaló.

Además el funcionario, aclaró que la aplicación de Tribuna Segura no será automática en todos los partidos, sino que dependerá de una decisión conjunta entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina de Fútbol.

De esta manera, Desamparados se convirtió en el primer club de San Juan en poner en marcha este sistema, inaugurando una nueva etapa en la organización de los espectáculos deportivos. Con controles más estrictos y monitoreo permanente, el fútbol local empieza a transitar un camino en el que la seguridad busca ocupar un lugar central dentro y fuera de la cancha.

Tribuna Segura, aprobado por los hinchas

En el marco del debut del programa nacional, los hinchas que asistieron al estadio dieron su visto bueno al nuevo sistema de control y destacaron su rapidez y efectividad al momento del ingreso.

“Es una forma segura de ir a la cancha y mantener todo en orden. Fue rápido, con el DNI y la entrada en mano. Me gustaría que lo apliquen en todas las canchas para que el fútbol sea más seguro”, expresó uno de los asistentes.

En la misma línea, una hincha valoró la medida: “Está bueno para que haya mayor seguridad. Solo me pidieron el DNI y fue rápido. Me gustaría que se implemente en todas las canchas, me hace sentir más segura”.

Matías, otro de los presentes, consideró que el sistema puede ayudar a bajar los niveles de violencia: “Me pareció perfecto para que se calme la violencia dentro de la cancha y poder ver el partido tranquilo”.

Por su parte, Ricardo destacó el nivel de control del operativo: “Fue muy exhaustivo, pero estuvo bien, muy controlado. Me pidieron la entrada y el DNI. Fue rápido y muy eficaz para la seguridad de todos. Si funcionó acá, debe funcionar en todas las canchas”.