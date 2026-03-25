Un arma de fuego fue encontrada abandonada en una cuneta de riego en el interior del barrio San Lorenzo, en un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata, dependiente de la Comisaría 29°.

El hallazgo ocurrió en momentos en que el personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad por la zona. Según informaron fuentes, los uniformados entrevistaron a dos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa en el lugar, lo que motivó una inspección más detallada del sector.

Vecinos de la zona alertaron de la existencia del arma y en una recorrida los efectivos observaron en una cuneta de riego una pistola tipo Browning calibre 6 milímetros, la cual se encontraba abandonada. De inmediato, procedieron a su secuestro para resguardar el elemento y evitar cualquier situación de riesgo.

Posteriormente, los uniformados consultaron con la base del Sistema Acusatorio, desde donde se informó que no existía, hasta ese momento, intervención judicial vinculada al arma hallada.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones de oficio en sede de Comisaría 29°, con el objetivo de establecer la procedencia del arma de fuego y determinar si guarda relación con algún hecho delictivo ocurrido en la zona o en otros puntos de la provincia.

El arma quedó a disposición de la dependencia policial, mientras avanzan las medidas investigativas correspondientes.