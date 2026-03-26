San Juan registró un impacto económico superior a los $841 millones durante el fin de semana largo del 20 al 24 de marzo, impulsado por la llegada de más de 5.800 turistas y una ocupación hotelera promedio del 60%.

Según informó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el movimiento turístico estuvo acompañado por un gasto promedio diario de $145.000 por visitante, lo que dinamizó la actividad en distintos puntos de la provincia.

Entre los destinos más elegidos se destacaron Calingasta, con un 80% de ocupación, e Iglesia, que alcanzó el 75%. En tanto, el Gran San Juan registró un 52%, Valle Fértil un 48% y Jáchal un 45%.

En relación con el origen de los turistas, el 96% correspondió a visitantes nacionales. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista con el 52%, seguida por Córdoba con un 23% y Mendoza con un 11%. También se registraron arribos desde Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Santa Fe, además de un 3% proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el turismo internacional representó el 4% del total, con visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia, España y Chile.

El desarrollo de eventos deportivos tuvo un rol clave en los resultados del fin de semana. Entre las actividades destacadas se encontraron competencias de kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, campeonatos máster de natación y el Torneo Triásico de waterpolo en el Dique Punta Negra.

También se realizó un encuentro binacional de mototurismo a través del Paso de Agua Negra y el tercer raid latinoamericano Experiencia del Sol, que recorrió distintos puntos del Gran San Juan.

Los datos reflejan un sostenido movimiento turístico durante el fin de semana largo, con una distribución de visitantes en diferentes departamentos y actividades que impulsaron la economía local.