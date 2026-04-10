La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 13 de abril. La jornada incluye la continuidad de los haberes mensuales para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, todos con el incremento por movilidad del 2,90% ya aplicado.

Además, se mantiene vigente el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos para los sectores de menores ingresos, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

Jubilaciones y Pensiones No Contributivas

Este lunes percibirán sus haberes aquellos titulares con las siguientes terminaciones de documento:

Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos terminados en 2 y 3. Cobran su haber mensual más el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones mínimas: Titulares con documentos finalizados en 1. Reciben su haber con aumento y el bono correspondiente.

Asignaciones Familiares y por Hijo

El calendario de pagos para las asignaciones que se liquidan a través del sistema de ANSES continúa de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Documentos terminados en 1.

Asignación Familiar por Hijo: Documentos terminados en 1.

Asignación por Embarazo (AUE): Titulares con documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único (APU)

A partir de este lunes 13 de abril, se habilitará el pago para todas las terminaciones de documentos de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. El plazo para cobrar esta prestación se extiende hasta el próximo 12 de mayo inclusive.

Desde el organismo recordaron que el dinero permanecerá depositado en las cuentas bancarias de los beneficiarios, por lo que no es necesario retirar la totalidad del efectivo el mismo día del depósito, pudiendo utilizar la tarjeta de débito en comercios de cercanía.