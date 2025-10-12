Provinciales > Cifras oficiales
Calingasta, Valle Fértil e Iglesia: los destinos sanjuaninos más elegidos en el fin de semana largo
POR REDACCIÓN
La provincia de San Juan registró un significativo movimiento turístico durante el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con elevados niveles de ocupación hotelera en los departamentos del interior provincial. Según las cifras que emitió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . La condición de único fin de semana largo del mes impulsó la demanda, generando un notable impacto económico y recreativo en la región.
En el departamento de Calingasta la ocupación hotelera alcanzó aproximadamente el 80%, con especial concentración en la localidad de Barreal. Este destino ofreció alojamiento en posadas, cabañas y hostels, complementado con actividades gastronómicas y visitas a establecimientos vitivinícolas. Por su parte, el departamento de Valle Fértil registró reservas entre el 45% y 50%, con un importante flujo de turistas sin reserva previa que incrementó estos porcentajes. El perfil de los visitantes correspondió mayoritariamente a residentes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, incluyendo un número significativo de viajeros en motor home.
El departamento de Iglesia reportó una ocupación del 60%, con afluencia de turistas provenientes del centro del país y del propio territorio sanjuanino. En contraste, el Gran San Juan y otros destinos del interior mantuvieron niveles de ocupación más moderados. Todos los municipios organizaron actividades culturales, recreativas y gastronómicas que fortalecieron la oferta turística local durante el fin de semana.
Este comportamiento refleja la consolidación de San Juan como destino para escapadas cortas, aprovechando sus atractivos naturales y la programación especial desarrollada en el interior provincial.
Un grupo de científicos descubrió que ciertos abetos del norte de Finlandia contienen diminutas partículas de oro en sus hojas. El secreto estaría en bacterias que transforman el metal del suelo en nanopartículas dentro del árbol. Este fenómeno natural podría abrir una nueva era en la exploración minera, más limpia y respetuosa con el ambiente.
Un grupo de científicos descubrió que ciertos abetos del norte de Finlandia contienen diminutas partículas de oro en sus hojas. El secreto estaría en bacterias que transforman el metal del suelo en nanopartículas dentro del árbol. Este fenómeno natural podría abrir una nueva era en la exploración minera, más limpia y respetuosa con el ambiente.