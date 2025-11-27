Recuperaron 50 catitas y 6 tortugas en un procedimientos contra la caza furtiva

Efectivos de la Policía Rural de San Juan lograron la recuperación de cincuenta y seis animales de especies autóctonas en el transcurso de dos allanamientos realizados en los departamentos de Sarmiento y Caucete. Los operativos, que se desarrollaron de manera coordinada entre la Unidad Rural Nº 3 y la Unidad Rural Nº 4, tuvieron como resultado el rescate de cincuenta catitas argentinas, seis tortugas terrestres y cinco benteveos.

Más de 50 catas fueron rescatadas. FOTO: Gentileza

Las intervenciones se ejecutaron tras recibir denuncias anónimas que alertaban sobre la comercialización ilegal de fauna silvestre en la zona. Durante los procedimientos, los uniformados no solo recuperaron los ejemplares, sino que también incautaron diez trampas especializadas utilizadas para la captura de aves. Asimismo, se procedió a la detención de tres personas implicadas en los hechos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Los animales rescatados fueron puestos bajo custodia de las autoridades ambientales correspondientes. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance de la red de tráfico ilegal y la posible vinculación de los detenidos con otros delitos contra la propiedad, luego de que también se hallara una montura relacionada con una causa por hurto. Los procedimientos se enmarcan en presuntas infracciones a la ley de conservación de la fauna provincial.