El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó este jueves una medida inédita en el país: el primer protocolo oficial para la recolección, conservación y análisis de rastros odoríferos con fines judiciales. La iniciativa, formalizada en la Resolución 1341/2025 del Boletín Oficial, introduce la odorología forense como herramienta científica estandarizada para identificar personas a partir de los olores que emiten de forma natural o que dejan impregnados en objetos, estructuras o espacios.

Según detalla el texto oficial, el sistema se basa en la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles mediante canes especialmente adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados. Esto permitirá incorporar una técnica complementaria a las pericias tradicionales (como huellas, ADN o análisis de escena) y fortalecer tanto las investigaciones de las fuerzas de seguridad como las decisiones de jueces y fiscales.

La resolución instruye además a las jefaturas de todas las fuerzas federales a adecuar sus normas internas al nuevo protocolo, lo que implicará capacitaciones específicas, incorporación de equipos y actualización de procedimientos. A través del Consejo de Seguridad Interior, también se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y adoptar estos lineamientos.

La odorología forense ya se utiliza en varios países como apoyo en la identificación de sospechosos, reconstrucción de movimientos o asociación de personas con objetos intervenidos en una escena. Con esta aprobación, Argentina avanza hacia la estandarización de una técnica que hasta ahora no contaba con una regulación formal a nivel nacional.