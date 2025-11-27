El SMN anticipa los últimos días de intenso calor antes de un breve alivio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado un cambio significativo en las condiciones climáticas para la provincia de San Juan durante este jueves 27 y viernes 28 de noviembre, marcando la transición hacia un patrón inestable. Según el reporte oficial, se espera la llegada de tormentas aisladas acompañadas de un notable incremento en la intensidad del viento, que pondrán fin a la actual etapa de calor intenso.

Para la tarde y noche de este jueves, el organismo prevé la ocurrencia de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. Paralelamente, se registrará un aumento progresivo de la velocidad del viento, que pasará de ser casi calmado durante la mañana a soplar entre 13 y 22 km/h provenientes del sureste y sur.

Este escenario se acentuará durante la jornada del viernes 28. Si bien las temperaturas continuarán siendo elevadas, con una máxima pronosticada de 36°C durante la tarde, la inestabilidad será el rasgo dominante. Las tormentas aisladas persistirán a lo largo de la tarde y la noche, manteniéndose el mismo rango de probabilidad. El fenómeno más destacado será la intensificación del viento, que soplará de manera sostenida entre 23 y 31 km/h durante todo el día, con ráfagas mucho más fuertes que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h por la tarde y entre 42 y 50 km/h por la noche.