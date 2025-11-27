Tras la mediática separación de Martín Demichelis, un quiebre que significó el fin de la relación con el ex DT de River y padre de sus tres hijos, y luego del escándalo de una presunta mega estafa, la modelo Evangelina Anderson parece estar recomponiéndose. Candidatos no le faltan a una de las mujeres más bellas de nuestro país.

El nuevo rumbo amoroso de Anderson se habría gestado en las cocinas de MasterChef Celebrity, el programa de televisión de Telefe conducido por Wanda Nara. Fue el periodista Luis Ventura, quien fue compañero de ambos participantes en el reality de comidas, el encargado de revelar este inesperado romance.

Según Ventura, allí surgió el amor entre dos participantes del reality. La modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que es furor en las redes sociales. La evidencia de esta conexión incluye tiktoks que hicieron juntos, donde se les veía bailando muy divertidos.

El excompañero de la dupla aportó detalles específicos sobre el influencer: “Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”. Además, Ventura confirmó la naturaleza de la relación: "Se están conociendo, van a bailar a Caramelo”.