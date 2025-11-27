Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras los insultos de la China Suárez

La China Suárez continúa realizando entrevistas en programas de televisión, abordando temas que van desde su pareja, Mauro Icardi, y su ex, Benjamín Vicuña, hasta su relación con Wanda Nara.

Luego de que Suárez hablara sobre Nara en el programa Puro Show, las declaraciones generaron la reacción inmediata de Yanina Latorre. En dicha entrevista, Suárez había remarcado que nunca fueron amigas, a pesar de un famoso video en el que le envió saludos y de los esfuerzos que hizo para forjar amistad a través de Ricky Sarkany, un amigo en común. El encuentro de Suárez con Mauro Icardi se dio posteriormente a esos intentos.

Publicidad

Latorre no tardó en responder. La panelista señaló que Suárez ahora decidió hablar porque "La China nunca habló y ahora empezó a hablar porque se dio cuenta que hablando, por ahí se humaniza un poco, porque ella era muy antipática. Muy maltratadora de periodistas”.

Suárez había manifestado que a Nara la defendían porque hablaba. Sobre esta afirmación, Latorre opinó en su programa en El Observador: “No es así. Hay mucha gente que no empatiza con ella”.

Publicidad

La periodista de espectáculos también brindó detalles sobre el pasado vínculo entre Suárez y Nara, indicando que, si bien era cierto que Suárez “no era la mejor amiga de Wanda, que le apreció en un vivo, pero Wanda mostró un chat con ella, que le preguntaba por la ropa de la hija”. Latorre añadió que la actriz “era amiga del mismo grupo de amigas que la hermana (Zaira Nara)".

Finalmente, Yanina Latorre concluyó su fuerte crítica hacia la actriz con un juicio moral tajante: “Es indefendible porque le pasó lo mismo con un montón. Hay una cuestión que se llama decencia, buenas costumbres y moralidad”.