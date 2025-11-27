Detuvieron a un empleado que estafó por $80 millones a una empresa sanjuanina

Un operativo judicial irrumpió este miércoles en la tranquilidad de un barrio privado de Rivadavia. Allí, la Policía detuvo a un hombre que cumplía funciones en Alumetal, una conocida empresa sanjuanina dedicada a la venta de metales y materiales de construcción.

La investigación se centra en un supuesto esquema de desvío de materiales pertenecientes a la firma. El empleado fue detenido por el desfalco de unos 80 millones de pesos, siendo esta la cifra que generó el daño económico cercano.

Publicidad

La medida se concretó en una vivienda del barrio Jardines del Oeste. Efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas arrestaron a un sujeto de apellido Dimarco. Los investigadores identificaron a este trabajador como alguien con responsabilidades jerárquicas dentro de la compañía.

La causa se originó a partir de una denuncia interna. De acuerdo con fuentes del caso, la empresa —dedicada a la comercialización de hierro, acero y otros materiales de construcción, con una de sus sedes principales en la zona de Falucho y Salta— detectó inconsistencias durante un balance, lo que derivó en el hallazgo de un presunto desfalco millonario.

Publicidad

Las primeras pesquisas señalan que la maniobra habría consistido en la sustracción y venta paralela de materiales. Esta operación se habría repetido durante un tiempo prolongado.