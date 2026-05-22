Calos Tévez abandonó la carrera de DT y consiguió un inesperado trabajo

Tras cerrar su etapa como director técnico de Talleres, la vida profesional de Carlos Tévez tomó un rumbo inesperado que lo aleja, al menos por un tiempo, del campo de juego. El ídolo de 42 años se prepara para debutar en un rol totalmente nuevo al ponerse al frente de una transmisión televisiva.

Su incorporación como columnista deportivo para la señal ESPN ya es un hecho y promete ser una de las grandes atracciones de la cobertura del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La salida del Apache del club cordobés se concretó pocos días después de la derrota ante Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquel clásico marcó el cierre de su ciclo en la institución y, según trascendió, aceleró su decisión para aceptar la propuesta que le ofrecieron desde la pantalla chica. En esta aventura no estará solo, ya que viajará junto a Oscar Ruggeri para aportar comentarios y picardía desde la platea de expertos.

El equipo de trabajo para la gran cita del fútbol mundial estará encabezado por Sebastián Vignolo en los relatos y contará con un panel de lujo. A Tévez se sumarán nombres de peso como Sergio Kun Agüero y la reciente confirmación de Marcelo Gallardo como columnista. La grilla se completa con figuras de la talla de Mariano Closs, Diego Latorre y Gustavo López, buscando una mezcla de análisis técnico y voces autorizadas de la cancha.

A pesar de este sorpresivo giro mediático, el deseo del ex goleador de seguir vinculado al fútbol desde el banco de suplentes se mantiene intacto. Según manifestaron desde su entorno, el objetivo a mediano plazo es regresar al ruedo como entrenador una vez que finalice la competencia internacional. La mirada de Tévez está puesta en el Viejo Continente, ya que aspira a conseguir una oportunidad para dirigir en el fútbol europeo después del certamen.