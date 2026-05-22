Cristiano Ronaldo ganó un título y se acerca al récord de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a celebrar en lo más alto del podio tras consagrarse campeón en el fútbol de Arabia Saudita el pasado 21 de mayo de 2026. El delantero portugués fue la gran figura del Al Nassr al anotar en la goleada que le permitió a su equipo alcanzar la gloria.

Con este nuevo logro, el atacante suma actualmente 36 títulos colectivos oficiales en su extensa trayectoria profesional tras pasar por clubes de primer nivel en Portugal, Inglaterra, España e Italia.

Su camino de éxitos inició en su tierra natal con el Sporting CP, donde obtuvo la Supercopa en 2002. Luego, su explosión definitiva llegó en el Manchester United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, logrando 10 trofeos, entre ellos 3 ediciones de la Premier League y la Champions League de 2008.

Sin embargo, su etapa más gloriosa ocurrió en el Real Madrid, donde levantó 16 campeonatos, incluyendo 4 ediciones de la Champions League en 2014, 2016, 2017 y 2018, transformándose en leyenda absoluta y máximo goleador histórico del conjunto español.

Tras su paso por Madrid, sumó 5 títulos con la Juventus en el fútbol italiano. En su presente con Al Nassr, ya registra 2 conquistas: el Campeonato de Clubes Árabes de 2023 y el título local de 2026.

Aunque existe debate sobre su oficialidad, el torneo árabe cuenta con más de 40 años de historia y tiene el respaldo de la Unión de Asociaciones Árabes de Fútbol. A nivel de selecciones, sus 3 logros con Portugal, con la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025, marcan los hitos más importantes para su país.

Al comparar su palmarés con el de Lionel Messi, existe actualmente una diferencia de 11 trofeos a favor del argentino. Messi registra 47 títulos oficiales, una distancia que se explica en gran parte por sus 35 campeonatos obtenidos con el Barcelona y la histórica obtención del Mundial de Qatar 2022. Pese a esta distancia, el portugués aprovecha cada oportunidad para seguir ampliando su legado con el mismo hambre de gloria que mostró desde su debut profesional.