Un productor agropecuario vivió una noche de tensión e indignación luego de esconderse dentro de su propio campo para intentar descubrir quiénes le robaban de manera reiterada. La decisión terminó revelando una situación inesperada: entre los delincuentes sorprendidos durante el operativo había un integrante de la fuerza policial.

El hecho ocurrió luego de varios episodios de inseguridad rural que venían afectando al establecimiento. Cansado de las pérdidas y ante la falta de respuestas concretas, el hombre decidió organizar una vigilancia por cuenta propia y permanecer oculto durante toda la noche dentro del predio para detectar movimientos sospechosos.

Según trascendió, durante la madrugada observó el ingreso de varias personas que comenzaron a cargar elementos y herramientas del campo. En ese momento dio aviso a las autoridades y se montó un operativo para interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar.

La sorpresa llegó cuando los efectivos identificaron a uno de los detenidos y comprobaron que se trataba de un policía en actividad. El hallazgo generó fuerte impacto tanto en el ámbito judicial como dentro de la propia fuerza de seguridad, ya que ahora se investiga si el uniformado actuaba junto a una banda dedicada al robo en zonas rurales.

Fuentes de la investigación indicaron que el agente quedó inmediatamente separado de sus funciones mientras avanza el expediente judicial. Además, Asuntos Internos inició actuaciones administrativas para determinar el grado de participación del efectivo y establecer si existen otros integrantes de la fuerza involucrados.

En el procedimiento también se secuestraron distintos elementos presuntamente robados y vehículos utilizados para trasladar la mercadería sustraída. La Justicia analiza ahora si los detenidos están vinculados con otros hechos similares ocurridos en establecimientos rurales de la región.

El caso volvió a poner en agenda la preocupación por la inseguridad rural y el accionar de bandas dedicadas al robo en campos y zonas alejadas de los centros urbanos. Productores agropecuarios vienen reclamando mayores controles y presencia policial ante el crecimiento de este tipo de delitos.

Mientras tanto, el productor que decidió enfrentar la situación por sus propios medios quedó en el centro de la historia por la determinación que tomó para descubrir a los delincuentes. Lo que comenzó como una guardia improvisada terminó exponiendo una trama mucho más grave de lo que imaginaba.