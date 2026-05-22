La expectativa por el Desafío Ruta 40 YPF 2026 alcanza su punto máximo. Este domingo 24 de mayo, la adrenalina se traslada a Albardón con la disputa del prólogo, una mini prueba de nueve kilómetros que servirá para que los pilotos calienten motores antes de enfrentar la exigente competencia. Para garantizar la seguridad del público y el desarrollo fluido del evento, la organización confirmó los dos puntos habilitados para los espectadores.

Los sectores habilitados

El público podrá ubicarse en dos zonas estratégicas, diseñadas para presenciar el paso de los vehículos en condiciones seguras:

Zona de Espectadores 1 – RP 79: (GPS S31 25.742 W68 36.413). El acceso se realiza desde San Juan por la RP 60 (pasando Ullum), girando a la derecha en el acceso a Lomas de las Tapias y avanzando 5.3 km.

Zona de Espectadores 2 – RN 40: (GPS S31 26.001 W68 34.372). Se accede por la RN 40, después de Albardón y antes del Villicum, doblando hacia la izquierda para transitar 2.7 km por un camino secundario.

El paso del primer competidor está previsto para las 12 horas. La actividad se dividirá en dos turnos: de 12 a 14 horas será el turno de las categorías FIM (Motos y quads), mientras que de 14 a 16 horas los vehículos de la categoría FIA (Autos, Challenger y UTV) realizarán el shakedown.

Recomendaciones clave para el público

Desde la organización hicieron un llamado a la responsabilidad de los aficionados, enfatizando que no está permitido volar drones y recordando que el Rally-Raid es una disciplina donde la precaución es vital.

Mantenerse siempre en áreas seguras y visibles.

Está prohibido cruzar el camino de carrera.

No se permite el ingreso con mascotas a las zonas de espectadores.

Proteger a los niños en todo momento.

La organización recordó que las zonas de espectadores para el resto de las etapas se publicarán con 72 horas de antelación para mantener el espíritu de aventura y secreto de ruta característico del rally. El llamado es claro: disfrutar de la velocidad y la pericia de los mejores pilotos del mundo, siempre priorizando la seguridad y evitando riesgos innecesarios por una fotografía.